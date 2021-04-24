ماكرون خلال تشييع ديبي: لن نسمح بتهديد تشاد «لا اليوم ولا غداً»

المصدر: نجامينا ■ وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إنه لن يسمح لأحد بتهديد تشاد، وذلك أثناء مشاركته في جنازة رئيس تشاد إدريس ديبي.

وذكر ماكرون في كلمة خلال جنازة ديبي، بثها تلفزيون رويترز «لن نسمح لأحد بتهديد استقرار تشاد ووحدة أراضيها.. لا اليوم ولا غداً».

وتم أمس، في نجامينا تشييع إدريس ديبي، بحضور العديد من رؤساء الدول، حيث حضر رؤساء نحو 12 دولة إلى العاصمة التشادية بينهم قادة الدول الأربع الأخرى في مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا)، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والكونغولي فيليكس تشيسكيدي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن فرنسا ودول الساحل الخمس، أعربت عن «دعمها المشترك للعملية الانتقالية المدنية العسكرية» لنجل ديبي رئيس المجلس العسكري الحاكم حالياً.

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