عمليات دهم واعتقالات قبيل تظاهرات مؤيدة لنافالني في روسيا

المصدر: موسكو - أ ف ب

داهمت الشرطة الروسية الأربعاء مقار مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ خصوصا واعتقلت العديد من حلفائه، حسبما أعلن معاونوه قبل تظاهرات خططوا لها لدعمه.

وقال المحامي فلاديمير فورونين في تغريدة على "تويتر" إن الشرطة اعتقلت خصوصا ليوبوف سوبول الشريكة في منظمة نافالني المضرب عن الطعام والذي تم نقله إلى المستشفى في مستعمرة عقابية.

وذكرت منظمة "او في دي-انفو" المتخصصة غير الحكومية أن عمليات دهم جرت في 20 مدينة روسية على الأقل الثلاثاء والأربعاء.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي عن حالة الأمة اليوم الأربعاء، بينما تخطط المعارضة لاستعراض قوتها في أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن نافالني.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصادر محلية فقد أوقفت الشرطة نشطاء رئيسيين للمعارضة في عدة مدن روسية، وذلك قبل المسيرات التي من المقرر أن تبدأ في الشرق الأقصى الروسي مع بدء خطاب بوتين ظهر اليوم في موسكو.

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