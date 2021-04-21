بايدن يعرب عن ارتياحه لحُكم قضية جورج فلويد

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن لعائلة جورج فلويد في اتصال هاتفي، عن "ارتياحه" بعد أن توصلت هيئة محلفين إلى أن الشرطي السابق ديريك شوفين مذنب في قضية مقتل الشاب الأميركي من أصل افريقي.

وقال بايدن في المكالمة التي تشاركت عائلة فلويد في مينيابوليس تسجيلا لها على وسائل التواصل الاجتماعي: : "نحن جميعا نشعر بالارتياح"، مضيفا أن الحكم "في غاية الاهمية"، ومتعهدا بإحضار العائلة على متن الطائرة الرئاسية لزيارة البيت الأبيض.

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