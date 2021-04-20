مقتل رئيس تشاد عقب ساعات على انتخابه لولاية سادسة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال المعارك عقب ساعات على انتخابه لولاية سادسة.

جاء ذلك، بعد يوم على فوزه بالانتخابات، حيث أظهرت النتائج الأولية أمس الاثنين أن الزعيم المخضرم إدريس ديبي فاز بفترة ولاية سادسة، وسط توتر أمني، إذ أعلن الجيش أنه صد رتلا من مسلحين كانوا يتقدمون صوب العاصمة نجامينا.

فقد قامت جبهة التغيير والوفاق المتمردة المتمركزة على الحدود الشمالية مع ليبيا بشق طريقها جنوبا بعد مهاجمة نقطة حدودية يوم الانتخابات، داعية إلى إنهاء رئاسة ديبي.

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