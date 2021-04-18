مصر.. وزير النقل يعلق على نوم شاب أسفل قطار: «حنجيبه مش حنسيبه»

طالب وزير النقل المصري، كامل الوزير، المواطنين بمساعدة هيئة السكة الحديد، وعدم الخروج عن النص، قائلا أن السلطات شرعت في البحث عن شاب ظهر في مقطع فيديو مستلقيا على سكة الحديد لحظة مرور قطار عليها.

وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن كل العاملين في السكة الحديد يعملون على تطوير أنفسهم، مطالبا المواطنين بالتعاون.

وكشف وزير النقل عن عدد من المشاهد السلبية التي تحدث على قضبان السكة الحديد، منها سير توك توك على خط السكة الحديد، موضحا أنه تم القبض عليه من جانب الجهات المختصة.

وأضاف الوزير أن أحد سائقي سيارة نقل قام بالوقوف على خط السكة الحديد، وترك السيارة وجلس على مقهى وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق قطار السكة الحديد الذي شاهد السيارة قبل الاصطدام بها.

وتابع الوزير: «من ضمن المشاهد السلبية قيام شاب بالنوم على خط السكة الحديد أثناء مرور قطار وتم تصويره من جانب عدد من أصدقائه.. وقال حنجيبه مش حنسيبه».

وتابع الوزير«إن القطار لو كان من الأنواع الجديدة التي لديها قطعة حديدية أمامية لتسبب في وفاة الشاب.»

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