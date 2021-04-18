عشرات الضحايا في خروج قطار عن مساره بمصر

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وقالت الهيئة إن القطار كان قادما من المنصورة وفي طريقه إلى القاهرة، وخرجت عجلاته عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، اليوم عن إصابة 97 شخصا في الحادث .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام، أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات.

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