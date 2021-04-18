قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات جرّاء كورونا

المصدر: غزة - أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، اليوم الأحد، تسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات إلى 761 منذ بداية الجائحة.

وشهد قطاع غزة مؤخرا ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بعد أشهر لم تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز مئتي إصابة.

وبحسب بيان الوزارة فإن الإصابات ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنسبة 5 في المئة تقريبا عن النسب اليومية التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين.

وأحصى القطاع نحو 90 ألف إصابة مؤكدة، بينما يمكث 305 مصابين حالاتهم حرجة في أقسام العناية المشددة في مستشفيات القطاع التي تعاني عجزا كبيرا.

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