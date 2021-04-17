روسيا تطرد دبلوماسياً أوكرانياً وسط تصاعد التوتر بين البلدين

المصدر: موسكو - رويترز

اتهمت روسيا دبلوماسياً أوكرانياً، اليوم السبت، بمحاولة الحصول على معلومات سرية وأمرته بمغادرة البلاد بحلول 22 أبريل الجاري في أحدث اشتعال للتوتر بين الدولتين الجارتين.

وفي وقت سابق اليوم قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه اقتاد أولكسندر سوسونيوك إلى الحجز عندما حاول الحصول على معلومات سرية من قواعد بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية خلال اجتماع مع مواطن روسي.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان: "هذا النشاط غير متوافق مع وضع موظف دبلوماسي ومناهض للاتحاد الروسي. سيتم التعامل مع الدبلوماسي الأجنبي وفق القانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية التي وصفت الاحتجاز بأنه "استفزاز" إن سوسونيوك ظل محتجزا بضع ساعات قبل أن يعود إلى قنصلية بلاده في سان بطرسبرغ.

ويتصاعد التوتر بين موسكو وكييف وسط حشود عسكرية روسية على الحدود واشتباكات في شرق أوكرانيا بين الجيش والانفصاليين الموالين لموسكو.

وسعى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الجمعة لإجراء مفاوضات سلام.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن أمرا صدر للدبلوماسي الأوكراني بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتبارا من 19 أبريل.

وحول احتجاز سوسونيوك قالت وزارة الخارجية الأوكرانية: "سيتخذ الجانب الأوكراني قرارا سريعا حول طريقة الرد على هذا الاستفزاز".

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