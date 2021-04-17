رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس السوري باليوم الوطني لبلاده

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بشار الاسد.

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