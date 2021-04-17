جهاز الأمن الروسي يحتجز القنصل الأوكراني في سان بطرسبورغ لساعات عدة

المصدر: موسكو - رويترز

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) احتجز دبلوماسيا أوكرانيا لفترة وجيزة في سان بطرسبرغ في أحدث اشتعال للتوتر بين الدولتين الجارتين.

وفي وقت سابق اليوم قالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن الجهاز اقتاد القنصل في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ ، ألكسندر سوسونيوك إلى الحجز عندما حاول الحصول على معلومات سرية من قواعد بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية خلال اجتماع مع مواطن روسي.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي «هذا النشاط غير متوافق مع وضع موظف دبلوماسي ومناهض للاتحاد الروسي. سيتم التعامل مع الدبلوماسي الأجنبي وفق القانون الدولي».

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن سوسونيوك ظل محتجزا بضع ساعات لكنه عاد الآن إلى قنصلية بلاده في سان بطرسبرغ.

ويتصاعد التوتر بين موسكو وكييف وسط حشود عسكرية روسية على الحدود واشتباكات في شرق أوكرانيا بين الجيش والانفصاليين الموالين لموسكو.

وسعى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الجمعة لإجراء مفاوضات سلام.

وحول اعتقال سوسونيوك قالت وزارة الخارجية الأوكرانية «سيتخذ الجانب الأوكراني قرارا سريعا حول طريقة الرد على هذا الاستفزاز».

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