الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على السعودية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

دانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات المتعددة التي شنها الحوثيون على السعودية، هذا الأسبوع، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف أمس جازان جنوب غرب المملكة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تيد برايس.

وقال البيان «تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الحوثية المتعدّدة على المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع أول من أمس في جازان، والذي هدّد البنية التحتية المدنية».

وأضاف البيان «لا تساعد هذه التصرفات من قبل الحوثيين إلا على استمرار الصراع في اليمن، الذي يدخل الآن عامه السابع. وفي الوقت الذي يَسعى فيه جاهداً المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، جنباً إلى جنب من أجل تعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، تأتي أعمال الحوثيين لتطيل من أمد معاناة الشعب اليمني، وتهدّد تلك الجهود في الوقت الذي يجدّد فيه المجتمع الدولي التزامه لإنهاء الصراع الآن». وتابع «إننا ندعو، من جديد، مرة أخرى جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على الصعيد الوطني، والدخول في مفاوضات للتوصّل إلى اتفاق سياسي شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة».

كانت السعودية قد تقدمت في الشهر الماضي بمبادرة بشأن اليمن، تتضمن الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وإدخال السفن للحديدة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. ورفض الحوثيون المبادرة، وكثفوا من إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه السعودية.

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