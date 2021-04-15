الكرملين يهدد: سنرد بالمثل على أي عقوبات أميركية جديدة

المصدر: موسكو- أ ف ب

قال الكرملين اليوم إنه سيرد بالمثل على أي عقوبات أميركية جديدة «غير قانونية» على روسيا وقال إن أي إجراءات جديدة ستقلل من فرص عقد قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الكرملين أن عقوبات أميركية جديدة على روسيا باتت وشيكة بحسب وسائل إعلام أميركية، لن «تساعد» خطط عقد قمة بين فلاديمير بوتين وجو بايدن اقترحها البيت الأبيض.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «من الواضح أن العقوبات المرجحة المطروحة لن تساعد في عقد لقاء كهذا» مشددا على أنه يعود «للرئيسين أن يقررا إن كان (فرض عقوبات) سيمنع أو لا يمنع» عقد القمة.

وأضاف «ندين كل المبادرات المتعلقة بعقوبات ونعتبرها غير قانونية».

وذكرت الصحف الأميركية أن الولايات المتحدة تستعد لإعلان عقوبات جديدة على روسيا ردا على تدخلها في الانتخابات وفضيحة «سولارويندز» الواسعة للقرصنة الرقمية.

ويفترض أن تشكل هذه العقوبات طرد مواطنين روس وحوالى ثلاثين كيانا روسيا فضلا عن بيع سندات خزينة للدولة.

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