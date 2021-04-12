152 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» في الهند خلال يوم واحد

المصدر: عواصم ■ وكالات

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أمس، أن الهند سجلت رقماً قياسياً جديداً برصد 152 ألفاً و879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال يوم واحد، وهو رقم قياسي يتم تسجيله بها لأول مرة منذ ظهور الجائحة، مع استمرار تصاعد الموجة الثانية من الفيروس وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى في أجزاء من البلاد.

وأوضحت البيانات أنه تم تسجيل 839 وفاة إضافية في الهند، وهو أكبر عدد منذ أكثر من خمسة أشهر ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 169 ألفاً و275 حالة وفاة.

وتأتي الهند في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وذلك بتسجيل أكثر من 13.35 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة.

وأعلنت السلطات الهندية، أمس، حظر تصدير عقار ريمديسيفير لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن السلطات القول إنه تم حظر تصدير عقار ريمديسيفير والمكونات الدوائية له لحين استقرار الوضع الوبائي في البلاد. وقالت الحكومة في بيان إن الهند تشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما أدى لارتفاع الطلب على عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بالفيروس. وأضافت أن هناك احتمالية لمزيد من ارتفاع الطلب على العقار خلال الأيام المقبلة.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة مليونين و929 ألفاً و563 شخصاً في العالم منذ ظهور الوباء، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسميّة، وتأكدت إصابة أكثر من 135 مليوناً و360 ألفاً و20 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره.

وفي فرنسا، قال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن بلاده ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا التي تعتمد على جزيء الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه)، وهما لقاحا «فايزر-بيونتك» و«موديرنا»، من أربعة أسابيع إلى ستة اعتباراً من الـ14 من أبريل الجاري، وذلك بهدف تسريع حملة التطعيم.

وكانت أكبر هيئة صحية في فرنسا نصحت في يناير الماضي بفترة ستة أسابيع فاصلة بين الجرعتين من أجل توسيع الإمدادات، إلا أن الحكومة قالت وقتها إنها لا تملك بيانات كافية بشأن مدى فعالية اللقاحات مع الفترة الفاصلة الأطول. لكن الوزير قال إن فرنسا بوسعها القيام بذلك الآن لأنها تحصن مجموعة عمرية أصغر.

وتابع: «هذا سيتيح لنا تطعيم المزيد بوتيرة أسرع من دون تقليل الحماية».

وفي ألمانيا، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض، أن نحو 15.2% من سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات المعهد أن 12.7 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل، فيما تلقى 5.9% أو ما يساوي 4.9 ملايين شخص الجرعتين.

وفي روسيا، شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا انخفاضاً للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 8702 إصابة جديدة مقارنة بـ8704 إصابات في اليوم السابق، ليصبح إجمالي حالات الإصابة في روسيا أربعة ملايين و641 ألفاً و390 إصابة.

وأشارت السلطات إلى تسجيل 337 حالة وفاة جديدة مقابل 402 وفاة أول من أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في روسيا 102 ألف و986 حالة.

وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسناً منذ بداية العام الجاري، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة باستخدام لقاح «سبوتنيك-في» محلي الصنع.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 258 حالة وفاة و21 ألفاً و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا يتم تسجيلها في إيران منذ 10 ديسمبر الماضي. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونين و49 ألفاً و78 حالة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وكانت السلطات في إيران أعلنت، أول من أمس، فرض إغلاق عام في معظم أنحاء البلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

• فرنسا تمدد الفترة الفاصلة بين لقاحات «فايزر» و«موديرنا» لتسريع التطعيم.

• %15.2 من الألمان تلقوا جرعة أولى من لقاح «كورونا».



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