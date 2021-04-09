محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتقدمان بالعزاء من الملكة إليزابيث برحيل الأمير فيليب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على "تويتر": "باسمي وباسم شعب الإمارات نتقدم بخالص العزاء لـ الملكة إليزابيث وللشعب البريطاني الصديق في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبره.. صديق للإمارات وللعديد من دول العالم ومثال لرجل الدولة الذي كرس حياته لخدمة بلده .."

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تغريدة على "تويتر": "تعازينا ومواساتنا الصادقة إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز والعائلة الملكية والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة..ربطته بـ الإمارات علاقات صداقة على مدى عقود..أتمنى لجلالة الملكة وعائلتها الكريمة الصبر والسكينة".

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