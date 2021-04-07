واشنطن توافق على سحب "قواتها المقاتلة" التي لا تزال منتشرة في العراق

المصدر: واشنطن - أ ف ب

توافقت واشنطن وبغداد خلال محادثات، الأربعاء، على سحب آخر القوات الاميركية المقاتلة في العراق حيث لا تزال تنتشر للتصدي لمتطرفي تنظيم "داعش".

وأكد البلدان في بيان مشترك إثر هذه المحادثات الاستراتيجية الافتراضية أن "مهمة الولايات المتحدة وقوات التحالف تحولت الى (مهمة) تدريب ومشورة، ما يتيح تاليا إعادة نشر أي قوة مقاتلة لا تزال في العراق، على أن يحدد الجدول الزمني (لذلك) خلال محادثات مقبلة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news