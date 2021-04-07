سفير الإمارات لدى إسرائيل يصل على متن أول رحلة لـ «طيران الاتحاد» إلى تل أبيب

المصدر: تل أبيب - وام

وصل سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، أمس، إلى تل أبيب، على متن الرحلة الأولى لشركة «الاتحاد للطيران» من أبوظبي. ويأتي بدء رحلات الطيران المنتظمة بين البلدين من قبل «الاتحاد للطيران» في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام، الذي تم توقيعه في سبتمبر 2020، وأسهم في فتح آفاق لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والثقافي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وقال محمد محمود آل خاجة، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في مطار بن غوريون الدولي: «منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وبلدانا يعملان معاً لتعزيز حقبة جديدة مزدهرة من التعاون المثمر».

وأضاف: «مع استمرار دولتينا في السعي إلى التعافي من جائحة (كوفيد-19)، فإن لدينا الكثير لنتطلع إليه من خلال التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي».

وتابع: «بعد أن صنعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل التاريخ من خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، فإنهما الآن على استعداد للبناء على الإنجازات المشتركة لبدء المرحلة التالية من التعاون».

وحملت رحلة «الاتحاد للطيران» الأولى إلى تل أبيب على متنها وفداً دبلوماسياً واقتصادياً رفيع المستوى، ضم رئيس بعثة إسرائيل في دولة الإمارات، إيتان نائي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد، توني دوغلاس، وذلك بهدف تطوير التعاون الثنائي وتعزيز السياحة. وقال دوغلاس إن «إطلاق أولى رحلاتنا التجارية المجدولة لا يعد خطوة مهمة بالنسبة لـ(الاتحاد للطيران) فحسب، بل يعد أيضاً محطة بارزة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً: «يسرنا استقبال هذا الوفد رفيع المستوى على متن رحلتنا».

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