آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا في العالم اليوم..

- لندن تكشف الإثنين عن قواعد جديدة للسفر الدولي -مع تحسن الوضع الوبائي لبريطانيا، يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين عن القواعد الجديدة للسفر الدولي ومشروع جواز المرور الصحي المثير للجدل استعدادًا لعودة المملكة المتحدة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية بعد أشهر طويلة من القيود الصحية.

وسيعرض على البريطانيين الذين اضطروا منذ فترة طويلة للبقاء في المنزل ويتشوقون للذهاب في إجازة خارج البلاد هذا الصيف، وهو ما ليس مسموحًا حتى 17 مايو على أقرب تقدير، نظامًا ملونًا لتصنيف الدول وفقًا لدرجة تقدمها في مجال التطعيم أو معدل الإصابات أو وجود متحورات مثيرة للقلق لديها.

- إعادة فتح المتاحف وارصفة المقاهي والمدارس في البرتغال -أعادت البرتغال، اليوم، فتح المتاحف والمدارس وارصفة المقاهي بعد اغلاق دام لأكثر من شهرين، في المرحلة الثانية من خطة رفع القيود تدريجيا تفاديا لتفشي فيروس كورونا مجددا في البلاد الذي انتشر بقوة مطلع العام.

وكانت المدارس الابتدائية أعادت فتح أبوابها في 15 مارس.

- إعادة فتح المتاجر في اليونان -أجازت اليونان، اليوم، إعادة فتح معظم المتاجر رغم أرقام حالات كوفيد-19 المرتفعة المثيرة للقلق.

لكن هذا القرار لا يشمل مدينتي سالونيكي وباتراس الأكثر تضررا بالفيروس.

- تسجيل أعلى مستوى من الإصابات بكوفيد منذ أربعة أشهر في إيران -أعلنت وزارة الصحة الإيرانية،اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر في البلاد، وأن العاصمة طهران وُضعت في حالة تأهب قصوى.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري إنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجلت 13890 إصابة مؤكدة جديدة في مراكز الاختبار في جميع أنحاء البلاد.

وهذا أكبر عدد من الإصابات منذ 4 ديسمبر (13922).

- حصيلة قياسية للإصابات اليومية في الهند وتشديد تدابير احتواء الجائحة في مومباي -فرضت ولاية ماهاراشترا الهندية الأكثر تضررا جراء الجائحة في الهند، الإثنين قيودا جديدة لاحتواء فيروس كورونا في حين سجّلت البلاد للمرة الأولى أكثر من مئة ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

- إصابة مرشح ثالث للانتخابات الرئاسية في البيرو بفيروس كورونا -أصبح لاعب كرة القدم المحترف السابق جورج فورسيث ثالث مرشح للانتخابات الرئاسية في البيرو يصاب بفيروس كورونا قبل اسبوع من الاستحقاق الرئاسي.

- فرنسا وحملة التلقيح -يتوقع أن تبدأ عملية انتاج اللقاحات ضد كوفيد-19 في فرنسا الأربعاء لدى شركة ديلفارم الفرنسية التي تعمل من الباطن كما علم الاثنين من وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية مؤكدة معلومات صحافية.

رفض فرنسيون تلقي لقاح استرازينيكا في مراكز التطعيم شمال فرنسا خوفا من الآثار الجانبية كما اعلن في نهاية الاسبوع نواب وأطباء في المنطقة.

- كييف تغلق مدارسها وتحد من استخدام وسائل النقل المشترك -فرضت مدينة كييف الاثنين قيودا جديدة لاحتواء كوفيد-19 وحصرت استخدام وسائل النقل المشترك بالموظفين العاملين في القطاعات الأساسية وأغلقت الحضانات والمدارس الابتدائية.

- أكثر من 2,8 مليون وفاة في العالم -تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,853,908 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم، عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (555,001) تليها البرازيل بتسجيلها 331,433 وفاة ثم المكسيك مع 204,147 وفاة والهند مع 165,101 وفاة والمملكة المتحدة مع 126,836 وفاة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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