غرق عبارة في بنغلاديش ومحاولات للبحث عن ناجين

المصدر: دكا - أ ف ب

غرقت عبارة تنقل نحو خمسين شخصا، اليوم الأحد، إثر اصطدامها بمركب آخر في وسط بنغلادش، على ما ذكرت السلطات مضيفة أن البحث جار عن ناجين محتملين.

وأفاد مسؤولون لوكالة فرانس برس أن العبارة غرقت في نهر شيتالاكسيا قرابة الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي بعدما أبحرت من مدينة نارايانغانج الصناعية على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة دكا متوجهة إلى إقليم مونشيجانغ المجاور على ما أوضح المسؤولون.

وقال عنصر في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن العبارة كانت تنقل ركابا يرغبون بمغادرة نارايانغانج بعدما أعلنت الحكومة إغلاقا وطنيا لسبعة أيام اعتبارا من الاثنين لمكافحة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19.

وقالت المسؤولة في الحكومة المحلية شوكلا ساركر إن فرق الإغاثة تمكنت من انقاذ 11 شخصا حتى الآن.

وأضافت: "لا نعرف عدد الأشخاص المفقودين بالتحديد. الغواصون في فرق الإنقاذ يعملون في المكان وينظمون عمليات الإغاثة".

وقال قائد الشرطة المحلية ديباك ساها إن عاصفة قوية هبت بعد الحادث تعرقل جهود الانقاذ.

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