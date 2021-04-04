مستشار الرئيس المصري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

المصدر: المصدر - متابعات

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، الأحد، إنّ هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وفقا للتقارير اليومية التي تصدر والخاصة بأعداد إصابات الفيروس والوفاة، وكذلك حالات التعافي.

وأشار إلى أن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا هي زيادة عالمية، ولكن الوفيات مستقرة في مصر بنسبة كبيرة.

وتابع تاج الدين، في تصريحات لصحيفة «الوطن» المصرية، أن زيادة أعداد الإصابات خلال هذه الفترة ليست دليلا على الدخول في الموجة الثالثة، مشيرًا إلى أن أعراض الموجة الثالثة تختلف قليلا عن الموجة الأولى والثانية، ولكن في الأصل فيروس كورونا هو فيروس تنفسي.

وأوضح مستشار الرئيس المصري أن فيروس كورونا يهاجم معظم أجهزة الجسم من الجهاز العصبي للتنفسي للهضمي، ولكن لوحظ أن بعض المصابين بالفيروس يشتكون من آلام في المعدة أو ظهور طفح جلدي أو احمرار في العين، وهو غير مقلق وهو نوع من الحساسية فقط.

وأشار إلى أن هذه الأعراض تترافق مع الأعراض المعروفة والتي تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وكذلك آلام في العظام وفقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف.

وفى سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس، فوفقا لآخر تقارير صادرة من الوزارة وصل معدل الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات مصر إلى 76 %، وذلك بعد تسجيل الوزارة السبت 438 متعاف، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155886 حالة حتى اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ داخل المستشفيات استعدادًا للموجة الثالثة لفيروس كورونا، كما طمأنت المواطنين بتوافر جميع الأدوية الخاصة ببروتكول العلاج الخاص بالمصابين وتوفير الأكسجين وغيره من المستلزمات الطبية.

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