تعافي الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته من كوفيد-19

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته السيدة أسماء الأسد قد تعافيا من كوفيد-19.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا، في 8 مارس الجاري.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس".

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