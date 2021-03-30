تسجيل أولى الإصابات بالطفرة البريطانية لـ «كورونا» في غزة

المصدر: عزة ■ وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، تسجيل أولى الإصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القطاع، فيما سجلت الأراضي الفلسطينية 1786‬‬‬‬ إصابة جديدة بالفيروس.

وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، أكثر من 63 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 604 حالات وفاة، فيما وصله 81 ألفاً و600 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حتى الآن.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنها تدرس توصيات قدمت لها تتعلق بإجراءات للحد من الحالة الوبائية في ظل تصاعد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، موضحة أنها تأمل ألا يتم التوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان، وأشارت إلى أن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأعادت الوزارة قبل يومين فرض إغلاق يومي في محافظات قطاع غزة وسط تحذيرات من تسارع وتيرة معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا، بعد انخفاضه منذ مطلع العام الجاري.

في سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل 1786‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 815 إصابة في غزة، كما أعلنت تسجيل 18 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وتخضع الضفة الغربية لإغلاق جزئي من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً من الأحد إلى الخميس، ولإغلاق كلي يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأنه تم تسجيل 265720 إصابة منذ بدء الجائحة قبل نحو عام، فضلاً عن وفاة 2852‬‬.

ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، نقابة الأطباء، أمس، إلى إنهاء إضرابها عن العمل الذي أعلنته قبل أيام لعدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه سابقاً في ما يتعلق بالرواتب والعلاوات.

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