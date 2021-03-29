إنقاذ ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية

المصدر: طرابلس - أ ف ب

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين إنقاذ نحو ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية.

وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا في تغريده نشرها عبر حسابه على "تويتر"، بأن "خفر السواحل الليبي اعترض قرابة ألف مهاجر وتمت إعادتهم" إلى الشواطئ الليبية.

وأعربت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بانتظام عن إدانتها لإعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى ليبيا، وللظروف التي يعيشونها في مراكز الاحتجاز التي يودعون فيها.

وتجاوز عدد المهاجرين الذين أنقذوا وأعيدوا إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي الخمسة آلاف، وفقا لوكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة.

وحسب إحصاءات المنظمة الأممية، قضى أكثر من 1200 مهاجر في المتوسط في 2020.

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