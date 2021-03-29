"الصحة العالمية": هذا هو المصدر الأصلي الأرجح لوباء كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ذكرت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين حول أصول فيروس كورونا أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر هو "السيناريو الأكثر رجوحا"، وأن مسألة تفشيه من مختبر "غير مرجحة للغاية"، وفقا لمسودة نسخة من الدراسة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس".

كانت هذه النتائج متوقعة إلى حد كبير، وتركت الكثير من الأسئلة دون إجابة. واقترح الفريق القيام بمزيد من البحث في كل مجال باستثناء فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

تأخر الفريق في إصدار الدراسة مرارا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الجانب الصيني يحاول تحريف الاستنتاجات لمنع اتهام بكين بالتسبب في انتشار الوباء.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية أواخر الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن تكون الدراسة جاهزة "في الأيام القليلة المقبلة".

وتلقت الأسوشيتد برس ما بدا أنها نسخة شبه نهائية من الدراسة اليوم الاثنين من دبلوماسي مقيم في جنيف من دولة عضو في منظمة الصحة العالمية.

لم يتضح ما إذا كانت الدراسة ستتغير قبل صدورها رسمياَ.

وضع الباحثون أربعة سيناريوهات. وخلصوا إلى أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان ثالث أمر "مرجح للغاية"، وقالوا إن الانتشار من خلال منتجات غذائية ممكن، ولكنه غير محتمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news