الرئيس العراقي يدعو إلى انتخابات نزيهة

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس، إلى ضرورة تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في العراق بمختلف مراحل إجرائها، وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها والتي كانت سبباً في عزوف المواطنين العراقيين عن المشاركة فيها.

وشدد صالح خلال استقباله رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، وفريق المساعدة الانتخابية في العراق (يونامي)، على أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها «انتخابات مفصلية واستحقاقاً وطنياً».

وأوضح أن «هناك حاجة ماسة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة لإجراء الانتخابات والاعتماد على البطاقة البايومترية، ومنح الفرصة للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط»، كما دعا الرئيس العراقي إلى منح فرص متساوية للمرشحين في المشاركة والترشح، لأن هذه العوامل تمثل ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات والانطلاق نحو الإصلاح المنشود.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والتأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر، والالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

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