حكمان بالإعدام على سفاح الجيزة في مصر خلال 72 ساعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر ، حكمها بالإعدام شنقاً، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، على المتهم قذافي فراج، المعروف إعلامياً بـ"سفاح الجيزة"، في قضية قتل شقيقة زوجته، بعد صدور حكم مماثل في قضية قتل صديقه.

وصدر الحكم ضد المجرم الذي يعمل مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل في القاهرة، لاتهامه بقتل نادين السيد، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته، ودفنها، وذلك بعد موافقة مفتي الجمهوريةبحسب موقع صحيفة "اليوم السابع" .

وكان المتهم قد قتل 4 ضحايا، منهم زوجته فاطمة زكريا، وسيدتان بينهما نادين، وصديقه المهندس رضا محمد.

وتأتي قضية اليوم ضمن 4 قضايا أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإحالته فيها إلى الجنايات، كل على حدة.

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