الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ 5 أشهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 53 ألفاً و476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 23 أكتوبر الماضي، عندما سجلت الهند 54 ألفاً و366 حالة إصابة.

وبذلك تتجاوز حصيلة الإصابات 11.78 مليون إصابة.

ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 251 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 160 ألفاً و692 حالة.

ومن الجدير ذكره أن الهند سجلت ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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