الرئيس المصري يعزي نائب رئيس الدولة في وفاة حمدان بن راشد

المصدر: القاهرة - وام

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن خالص العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد.وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم موجهاً أصدق عبارات التعازى إلي آل مكتوم الكرام وإلى شعب دولة الإمارات داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

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