"اليونسكو" تنعى الشيخ حمدان بن راشد: "كان واحداً من شركائنا البارزين"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وقالت المنظمة بتغريدة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعرب عن حزننا الشديد لرحيل سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم.. كان سمو الشيخ واحداً من الشركاء البارزين لـ اليونسكو، ويعدّ التزامه الراسخ برسالة التعليم بمثابة إسهام قيّم في الجهود الرامية إلى تحقيق أهدافنا المشتركة".

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