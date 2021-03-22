انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي "كليوباترا 2021"

المصدر: القاهرة - وام

انطلقت اليوم فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الفرنسي "كليوباترا 2021" الذي يستمر عدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

ويشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز ميسترال، والفرقاطة "سجم الفاتح" من طراز جوويند، ولنش الصواريخ "سليمان عزت" وعدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وطائرات الهليكوبتر وعناصر من قوات الصاعقة البحرية، ومن الجانب الفرنسي حاملة المروحيات "ميسترال" وعناصر من الصاعقة البحرية.

وذكر بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية أنه من المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي والتدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلفة، موضحا أن التدريب يستهدف تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة.

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