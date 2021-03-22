ترامب يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي عبر "منصته الخاصة"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

يعود رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب الذي أغلق تويتر حسابه منذ يناير لاستخدام الشبكات الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر عبر "منصته الخاصة"، وفق ما ذكر مستشاره الأحد.

قال جيسون ميلر لشبكة فوكس نيوز "أعتقد أننا سنشهد عودة الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ربما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر عبر منصته الخاصة".

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول ماهية هذه "المنصة" مكتفياً بالإشارة إلى عقد عدة اجتماعات في منتجع "مارالاغو"، مقر إقامة الملياردير الجمهوري في فلوريدا.

وأكد "لم تتصل مجرد شركة واحدة بالرئيس، بل العديد من الشركات" و "هذه المنصة الجديدة ستكون ضخمة وسيرغب بها الجميع وستستقطب هذه المنصة الجديدة الملايين والملايين، عشرات ملايين المشتركين".

,قام موقع تويتر الذي كان أداة التواصل المفضلة لرجل الأعمال خلال حملته الانتخابية وولايته الرئاسية بحذف حساب دونالد ترامب الذي كان يتابعه 88 مليون مشترك بعد أعمال العنف التي قام بها مناصروه مع اقتحامهم مبنى الكابيتول لساعات في 6 يناير.

وعلق فيسبوك ومواقع أخرى مثل سناب تشات ويوتيوب وإنستغرام أيضا بشكل مؤقت أو دائم حسابات الرئيس السابق الذي غادر البيت الأبيض في 20 يناير بعد هزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

منذ ذلك الحين، يندر سماع رسائل ترامب المفاجئة والمُدوية التي تخللت الحياة السياسية الأميركية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال مؤثرًا داخل الحزب الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.

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