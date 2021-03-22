القبض على 9 إرهابيين في العراق

المصدر: بغداد ■ وكالات

ألقت القوات العراقية القبض على تسعة إرهابيين من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى شمال العراق.

وأفاد إعلام «الحشد الشعبي»، في بيان، بأن قوة من اللواء 30 نفذت عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في عدد من مناطق نينوى، وتمكنت من إلقاء القبض على تسعة منهم.

وفي سياق متصل، أطلقت القوات العراقية عملية أمنية، في بساتين ناحية العبارة بأطراف قضاء بعقوبة في محافظة ديالى شرق البلاد، بحثاً عن خلايا إرهابية، وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي وتدمير أوكارهم في مختلف المناطق العراقية.

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