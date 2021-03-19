تلاسن وانتهاك للبروتوكول في أول محادثات مباشرة بين الصين وأميركا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الوفد الصيني المشارك في اجتماع أنكوريج بولاية ألاسكا، أن وفد الولايات المتحدة الأميركية، انتهك بروتوكول الاستقبال في بداية الاجتماع.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني بالإشارة إلى ممثل وفد جمهورية الصين الشعبية في المحادثات: "وصل الوفد الصيني بنوايا صادقة إلى اجتماع أنكوريج لإجراء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة وكان يستعد وفقًا للبروتوكول المتفق عليه مسبقا بين الجانبين".

وأضاف الممثل: "تجاوز الجانب الأميركي بشكل مفاجئ الحد الزمني للكلمة الافتتاحية، في توجيه هجمات واتهامات لا أساس لها ضد سياسات الصين الخارجية والداخلية، مما أدى إلى تلاسن في الكلام".

وتابع: "رد الجانب الصيني بحدة على هذه التصرفات، هذه ليست أخلاقيات التعامل مع الضيوف، كما أنها لا تتماشى مع البروتوكول الدبلوماسي".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بداية المحادثات مع نظرائه الصينيين "لا نسعى إلى الصراع لكننا نرحب بالمنافسة وسوف ندافع دائما عن مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا".

وأبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي في أنكوراج أن الجانب الأميركي سيناقش "مخاوفه العميقة" بشأن الإجراءات الصينية في شينجيانغ وهونج كونج وتايوان، فضلاُ عن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي للحلفاء، وقال: "كل من هذه التصرفات تهدد النظام القائم على القواعد الذي يحافظ على الاستقرار العالمي".

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