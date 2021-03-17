اتهام شاب أميركي بالتهديد بقتل بايدن وبيلوسي وويتمر

المصدر: واشنطن - أ ف ب

وجهت المدعية العامة في ولاية ميشيغان الاتهام إلى شاب أميركي بالتهديد بقتل الرئيس الأميركي جو بايدن إضافة الى المسؤولتين الديموقراطيتين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر.

وقالت المدعية العامة دانا نيزيل في بيان إن جوشوا داكتور البالغ 21 عاما نشر في يناير "تعليقات متعددة تتضمن تهديدات" على موقع التواصل الاجتماعي "آي فاني".

وأضافت أن داكتور ذكر في تلك المنشورات مزاعم عن اعتزامه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين، لأن ذلك سيكون وفق تصوره "عاملا محفزا" لاندلاع ثورة أميركية جديدة.

وأشار البيان أيضا الى أن هاتف داكتور النقال تضمن معلومات حول طريقة صنع قنبلة وكيفية العثور على المواد اللازمة.

وداكتور الذي قام بتسليم نفسه، أمس، متهم بالتحضير للقيام بعمل إرهابي واستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، وفي حال إدانته يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 8 أبريل.

وكانت الحكومة الأميركية قد أصدرت في أواخر يناير تنبيها لمكافحة الإرهاب يركز للمرة الأولى على التهديد الذي يشكله "المتطرفون" على رئاسة بايدن. كما أن بايدن تعهد في خطاب تنصيبه بعد اقتحام متطرفين لمبنى الكابيتول بدحر "التطرف السياسي المتصاعد وجماعات تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي".

وفي أكتوبر 2020 كانت الحاكمة ويتمر هدفا لمجموعة صغيرة من اليمين المتطرف خططت لاختطافها اعتراضا على اجراءات الإغلاق التي تفرضها بسبب انتشار فيروس كورونا.

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