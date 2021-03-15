اتحاد المصريين: 10 حقوق جديدة للعمالة بالسعودية بعد إلغاء نظام الكفيل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي، أنه ابتداء من أمس الأحد، سيتم تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية والذي سيمنح العامل بعض الحقوق والمميزات منها إلغاء نظام الكفيل بعد أكثر من 72 عاماً.

كما يحق للعامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى عن طريق منصة "قوى" ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، حيث تقوم المنشأة الجديدة بتقديم طلب نقل خدمات عامل وافد، يتم التأكد من تحقق الظوابط ومن ثم يتم إرسال رسالة للعامل الوافد بالإقرار في الرغبة في الانتقال، وبعد ذلك يتم إشعار الموافقة لكل من المنشأة الطالبة للنقل والمنشأة المنقول منها العامل، وبذلك تتم عملية النقل حيث يتم احتساب مدة العقد من تاريخ إتمام عملية الموافقة.

وأوضح حنفي، في بيان، أنه من خلال تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يحق للعامل الوافد حرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونياً من خلال منصة "أبشر"، خلال سريان عقد العمل مع تحديد تاريخ المغادرة والعودة، وكذلك بالنسبة للخروج النهائي.

واختتم حنفي، أن هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة التعاقدية ودعم جاذبية سوق العمل.

وأضاف أنها تساعد في نظام حماية الأجور عن طريق توثيق عقود العمل إلكترونياً عبر منصة "مدد".

كما تقلل من المشاكل التي قد تنشأ بين العامل و صاحب العمل عن طريق حل المشاكل إن وجدت إلكترونياً عبر منصة "ودي"، وتحد من بلاغات الهروب.

ووفقا لنائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، فإن هذه المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، على أن يستثنى من هذه المبادرة المهن الخاصة "السائق الخاص - الحارس - العمالة المنزلية – الراعي"، مشيراً إلى أن هذه المهن ستستمر على النظام المتبع سابقاً دون تغيير.

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