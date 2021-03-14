قتيلان و13 مصاباً في إطلاق نار بشيكاغو

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قتل شخصان وأصيب 13 آخرون على الأقل إثر إطلاق نار خلال حفلة في مرآب بمدينة شيكاغو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد نقلا عن الشرطة.

وقال خوسيه جارا من شرطة المدينة لصحيفة "شيكاغو تريبون" إن "أحد المشاركين أطلق النار في المكان مصيبا عدة أشخاص".

من جهته، أفاد قائد شرطة شيكاغو ديفيد براون أنه "جرى العثور على أربعة أسلحة في الموقع"، موضحا أن العديد من الشهود المصابين ما زالوا في غرفة العمليات".

ووفق هذا المسؤول، وقع إطلاق النار في أولى ساعات صباح الأحد بمرآب هو في الأصل ورشة لإصلاح العربات.

وأكد الدفاع المدني بالمدينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الحصيلة المؤقتة التي تشمل وفاتين.

وتشهد شيكاغو، ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة، تفشيا للجريمة وانتشارا للأسلحة النارية.

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