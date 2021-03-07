قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء أن ما يزيد على 116.3 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و709195.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 523307 28997828

الهند 157656 11192088

البرازيل 260970 10793732

روسيا 215993 4312181

المملكة المتحدة 124419 4213344

فرنسا 88444 3882408

إسبانيا 71138 3149012

إيطاليا 99578 3046762

تركيا 28965 2769230 ألمانيا 72310 2492437

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات وعدد الإصابات ‭‭‭‭‭‭‭‬

العراق: 13548 723189

المغرب: 8676 485974 ‬‬‬‬

الأردن: 4900 421415

الإمارات: 1310 408236

لبنان: 5013 393228

السعودية: 6524 379474‬‭‬‬

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