الأردن يفتتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

المصدر: العيون - وكالات

افتتح الأردن قنصلية في مدينة العيون المغربية الخميس، بتوجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فيما أوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن هذه الخطوة تأكيد لموقفنا الداعم للوحدة الترابية للمغرب.

وقال وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بعد افتتاح القنصلية الأردنية بمدينة العيون: إن «العلاقات بين الأردن والمغرب متميزة وتاريخية، وبها تنسيق لا ينقطع».

وأضاف الصفدي: «أتشرف بوجودي في مدينة العيون لتدشين قنصليتنا بعد قرار الملك عبدالله بفتحها، نحن نحتاج في المنطقة العربية إلى توحيد جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة ».

من جهته تحدث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال المؤتمر ذاته، قائلاً: «أتمنى للأردن دوام التقدم والازدهار»، وأكد أن افتتاح الأردن قنصلية في مدينة العيون يجسد التعاون بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية المغربي أن ذلك «تعبير واضح وصريح عن موقف دولي داعم للمغرب».

وهذه ثالث تمثيلية دبلوماسية عربية بالمنطقة، بعد افتتاح الإمارات العربية المتحدة والبحرين قنصليتين لهما بالعيون أواخر العام الماضي.

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