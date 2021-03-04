مصري يقتل زوجته الحامل بسبب رفضها تجهيز الفطور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداولت الصحف المصرية، اليوم، واقعة قتل زوج لزوجته الحامل بالشهر السابع بعد ضربها بـ"وابور الجاز" على رأسها، ما أصابها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، أدى لوفاتها في الحال.

الحادثة وقعت في محافظة القليوبية، شرق النيل، حيث وصلت جثة سيدة حامل في شهرها السابع مصابة بكسر بقاع الجمجمة، وتعاني نزيفاً داخلياً في المخ، إلى أحد المستشفيات بحالة خطيرة، وسرعان ما أعلن عن وفاتها متأثرة بجروحها المتقدمة، حسب موقع "اليوم السابع" المصري.

وقام فريق أمني من منطقة الحادثة بإجراء الفحص والتحري حول الواقعة، ليتبين نشوب مشادة كلامية بين سيدة عمرها 30 سنة، وأنها كانت حاملاً بالشهر السابع، وزوجها 32 سنة، عامل، بسبب رفضها تجهيز الفطور، فضربها بـ"وابور جاز" على رأسها، ما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها فى الحال.

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