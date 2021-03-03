إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.71 مليون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.71 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و648600.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات، وفقا لما جاء في وكالة "رويترز":

الولايات المتحدة: 515116 - 28739707

الهند: 157248 - 11124527

البرازيل: 255720 10587001

روسيا 192323 - 4268215

المملكة المتحدة: 123296 - 4188400

فرنسا: 87220 - 3783528

إسبانيا: 69609 - 3204531

إيطاليا: 98288 - 2955434

تركيا: 28706 - 2723316

ألمانيا: 70672 - 2454425

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات ‭‭‭‭‭‭‭‬

العراق: ‭‭‭‭ 703778 - 13458

المغرب: 8645 - 484159 ‬

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الأردن: 4756 - 402282

الإمارات: 1253 - 396771

لبنان: 4805 - 380036

السعودية: 6505 - 378002

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