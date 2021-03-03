إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.71 مليون
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.71 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و648600.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات، وفقا لما جاء في وكالة "رويترز":
الولايات المتحدة: 515116 - 28739707
الهند: 157248 - 11124527
البرازيل: 255720 10587001
روسيا 192323 - 4268215
المملكة المتحدة: 123296 - 4188400
فرنسا: 87220 - 3783528
إسبانيا: 69609 - 3204531
إيطاليا: 98288 - 2955434
تركيا: 28706 - 2723316
ألمانيا: 70672 - 2454425
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق: 703778 - 13458
المغرب: 8645 - 484159
الأردن: 4756 - 402282
الإمارات: 1253 - 396771
لبنان: 4805 - 380036
السعودية: 6505 - 378002
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