الجيش السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق

المصدر: دمشق ■أ.ف.ب

تصدّت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فوق دمشق، وأسقطت عدداً منها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل نفذت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض الأهداف في محيط دمشق.

وتابع المصدر: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها». وكثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية، وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة بسورية. وأوقعت غارات إسرائيلية في الـ13 من يناير، على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سورية، 57 قتيلاً على الأقل من القوات السورية ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سورية. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكن الجيش الإسرائيلي أورد في تقريره السنوي أنّه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفاً في سورية، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

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