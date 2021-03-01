أشبه بساحة حرب.. مواجهات عنيفة في ميانمار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت مصادر سياسية وطبية إن شرطة ميانمار أطلقت الرصاص على محتجين، أمس، فقتلت ما لا يقل عن سبعة، وأصابت عدداً من الأشخاص في أعنف يوم في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع على الانقلاب العسكري.

وكتب تشارلز ماونج بو، وهو أول كاردينال كاثوليكي في البلاد ذات الأغلبية البوذية، على تويتر "ميانمار أشبه بساحة حرب".

وأطلقت الشرطة الرصاص في أنحاء متفرقة من يانغون كبرى المدن بعدما لم تفلح قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في تفريق الجموع. وتلقت الشرطة دعماً من جنود الجيش.وأظهرت صور تناقلتها وسائل الإعلام قيام عدد من المتظاهرين بنقل المصابين ووجود آثار دماء على الأرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news