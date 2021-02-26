نقل المعارض الروسي نافالني إلى معسكر للعمل القسري

المصدر: موسكو - أ ف ب

أفاد رئيس إدارة السجون الروسية الجمعة أنه تم نقل المعارض أليكسي نافالني إلى معسكر للعمل القسري حيث سيقضي حكما مدته أكثر من عامين.

وحُكم هذا الشهر على أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسجن لعامين وستة شهور في معسكر للعمل القسري لخرقه بنود إطلاق السراح المشروط عندما كان يتعافى في ألمانيا إثر تعرّضه لعملية تسميم.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن رئيس إدارة السجون ألكسندر كلاشنيكوف قوله «تم نقله إلى حيث ينبغي أن يكون بناء على قرار المحكمة».

ولم يكشف كلاشنيكوف عن اسم السجن لكنه شدد على أن نافالني سيقضي عقوبته في «ظروف طبيعية تماما». وأضاف «يمكنني تقديم ضمانة بعدم وجود أي تهديد على حياته وصحته».

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا الأسبوع الماضي بإطلاق سراح نافالني، مشيرة إلى أن حياته معرّضة للخطر في السجن، لكن موسكو رفضت الدعوة.

وقالت متحدثة باسم خدمة السجون الفدرالية إنه لا يمكنها تقديم تفاصيل إضافية ولا تملك حق الإفصاح عن معلومات شخصية تتعلق بالمدانين.

وأفاد فاديم كوبزيف، محامي نافالني، فرانس برس الجمعة أنه لا يزال لا يعلم مكان وجود موكله.

وأعلن فريق الدفاع عن نافالني بعد ظهر الخميس أنه نُقل من سجن في موسكو إلى مكان غير محدد، هو على الأرجح معسكر للعمل القسري.

وقضى نافالني أشهرا وهو يتعافى في ألمانيا بعد تعرّضه لعملية تسميم باستخدام غاز للأعصاب أدى إلى شعوره بالإعياء بينما كان على متن رحلة جوية في سيبيريا في أغسطس.

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