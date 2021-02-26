عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند في نيودلهي

المصدر: نيودلهي - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيودلهي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند سوبرامنيام جاي شانكار.

وبحث سموه وسوبرامنيام جاي شانكار علاقات الصداقة التاريخية الإماراتية الهندية وسبل تعزيز جوانب التعاون والشراكة في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض سموه ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة جائحة «كوفيد - 19» وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى الدول كافة.

كما بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الإماراتية الهندية وحرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وأقام سوبرامنيام جاي شانكار مأدبة غداء تكريما لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق.

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