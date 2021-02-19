بايدن يدعو لمواجهة "انتهاكات" الصين الاقتصادية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن، حلفاء بلاده على العمل معا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصينية.

وقال أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "علينا الاستعداد معا لمنافسة استراتيجية بعيدة الأمد من الصين. علينا ضمان بأن تتم مشاركة فوائد النمو بشكل واسع وبالتساوي، ليس من قبل البعض فقط. يمكننا مواجهة انتهاكات الحكومة الصينية الاقتصادية والإكراه وتقويض أسس النظام الاقتصادي العالمي".

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