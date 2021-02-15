افتتاح مركز للتلقيح ضد "كورونا" داخل مخيم للاجئين السوريين في الأردن

المصدر: عمان - أ ف ب

افتتح الأردن، اليوم الإثنين، مركزاً للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل مخيم الزعتري للاجئين الذي يستقبل نحو 80 ألف لاجئ سوري في محافظة المفرق شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن محمد حواري لفراس برس إن "هذا المركز يعد المركز الأول في العالم داخل مخيم لاجئين وهو سيوفر الوقت والجهد ويسرع عملية إعطاء اللقاح لسكان المخيم".

وأضاف أن "نحو 2000 لاجىء سوري من هذا المخيم سجلوا أسماءهم على المنصة الحكومية لتلقي اللقاح"، مشيرا إلى أن 1200 منهم انطبقت عليهم الشروط في المرحلة الأولى هذه.

وبحسب الحواري سيتلقى اليوم 52 لاجئا اللقاح فيما سيتلقى يوم غدا الثلاثاء 44 لاجئا آخرين اللقاح.

وأوضح أنه سبق وأن تم تلقيح 164 لاجئا سوريا من مخيم الزعتري في مركز صحي خارج المخيم.

ويستضيف الأردن حاليا نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سورية بنحو 1.3 مليون شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news