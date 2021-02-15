عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية عمان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: مسقط - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى سلطنة عمان. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما استعرض سموه ووزير خارجية عمان عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية العمانية تزداد تطوراً ورسوخاً في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وعبّر سموه عن تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار، تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة.

• اللقاء استعرض عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

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