أمام محمد بن راشد.. محمد محمود آل خاجة يؤدي اليمين القانونية سفيراً معيناً للإمارات لدى إسرائيل

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، قبل ظهر اليوم، أوراق اعتماد سفيري جمهورية الدومينيكان وجمهورية باكستان الإسلامية المعينين لدى الدولة.

فقد تسلم سموه، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أوراق اعتماد جوليو سيمون كاستانوس زوين سفير الدومينيكان، وأفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير باكستان، اللذين نقلا تحيات زعيمي بلديهما إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهما لسموهما بدوام الصحة والسعادة، ولشعبنا مزيداً من التقدم والرخاء.

وقد رحّب سموه بالسفيرين الجديدين، متمنياً لهما ولأسرتيهما إقامة سعيدة وطيبة على أرض دولتنا العزيزة.. وخاطبهما سموه: «أنتما وجميع السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والدولية محل اهتمام ورعاية قيادة وحكومة دولة الإمارات، وحرصهما على توفير جميع الأسباب والتسهيلات اللوجستية لكم، حتى تؤدوا مهام أعمالكم بنجاح تام، وتعيشوا في كنف مجتمع عربي مضياف بأمان واستقرار».

من جانب آخر، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية سفيراً معيناً لدى دولة إسرائيل، حيث أقسم بـ«الله» العظيم بأن يكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن يحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن يضع مصلحتها فوق كل اعتبار، ويؤدي أعمال وظيفته بأمانه وإخلاص، ويحافظ على أسرارها.

وقد تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسفير الخاجة التوفيق في مهمته، والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا ودولة إسرائيل، بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة، ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وأداء اليمين عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وشؤون الرئاسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news