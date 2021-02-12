الحريري: متمسك بحكومة لبنانية جديدة من الاخصائيين وبدون ثلث معطل

المصدر: بيروت - د ب أ

أعلن سعد الحريري، المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، اليوم الجمعة، تمسكه بحكومة من 18 وزيراً جميعهم من الاخصائيين وبدون ثلث معطل.

صرح بذلك الحريري بعد زيارته الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا حيث "عرض معه اخر المستجدات المتعلقة بالملف الحكومي"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري.

وأضاف "تشاورت مع فخامة الرئيس وسأتابع التشاور، لم نحرز تقدما ولكني شرحت له أهمية الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا، لذا يجب علينا الإسراع في تشكيل هذه الحكومة وعلى كل فريق سياسي أن يتحمل مسؤولية مواقفه من الان وصاعداً".

وتابع الرئيس الحريري "بعد الزيارات التي قمت بها الى تركيا ومصر وخاصة خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا، لمست حماساً لتشكيل الحكومة من خلال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وكل ذلك جاهز".

وأعلن أن " المشكل اليوم أنه لطالما، لا حكومة من الاخصائيين غير التابعين لاحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة".

وقال "إذا كان هناك من يعتقد أنه إذا ضمّت هذه الحكومة أعضاء سياسيين فان المجتمع الدولي سيبدي انفتاحا حيالنا او سيعطينا ما نريده فنكون مخطئين، ومخطئ كل من يعتقد ذلك".

وأشار إلى أن "الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة تضم وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق سياسي ويعملون فقط لإنجاز المشروع المعروض أمامهم".

كان الحريري قد قدم للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً. وفي المقابل قدم الرئيس عون طرحاً متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.

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