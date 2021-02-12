مسؤولة صحية بريطانية: سلالة «كنت» من «كورونا» ستجتاح العالم

المصدر: لندن - رويترز

قالت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض «كوفيد-19» في بريطانيا، شارون بيكوك، إن سلالة فيروس «كورونا»، التي اكتشفت للمرة الأولى في مقاطعة كنت البريطانية، ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم، مضيفة أن مكافحة الفيروس ستستمر لـ10 أعوام على الأقل.

وقالت بيكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن سلالة «كنت» «اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم».

وأضافت: «عندما ننتصر على الفيروس أو يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه، لكن بالنظر إلى المستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام، سنواصل هذا لـ10 أعوام مقبلة في رأيي».

ورصدت بريطانيا، على مدى الأشهر الأخيرة، ظهور سلالة من الفيروس عرفت باسم «B-117»، وأظهرت الدراسات أن تلك السلالة أكثر عدوى من الفيروس الأصلي بنحو 70%.

وفي جنوب إفريقيا ظهرت سلالة عرفت باسم «B.1.351»، إلى جانب سلالة أخرى مثيرة للقلق في البرازيل.

وفي الولايات المتحدة تحدثت السلطات أيضاً عن نشوء سلالات جديدة وسط تحذيرات من انتشارها على نطاق واسع.

وفي بريطانيا وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أربعة ملايين حالة، حتى أمس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة، جراء الإصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس، بلغ 115 ألفاً و68.

بريطانيا: الإصابات بالفيروس تصل إلى أربعة ملايين، والوفيات 115 ألفاً و68.

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