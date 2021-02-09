الإمارات تؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، استمرار دولة الإمارات في القيام بدور إقليمي فاعل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية، وأهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي، ودعم الإمارات الراسخ للثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال قرقاش، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه وفد الدولة باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، أمس: «إن تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه منطقتنا العربية استوجب انعقاد هذا الاجتماع للبحث في عمل جماعي وتعزيز التعاون والتنسيق للتعامل معها بعقلانية وحكمة واتزان»، مشدداً على ضرورة تغليب الحلول السياسية والجهود الدبلوماسية في حل الأزمات التي تعيشها المنطقة، لتحقيق أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام، والدفع باتجاه تعزيز العمل العربي المشترك، وبما يحصن الوضع العربي، ويؤمن حماية الأمن القومي العربي، ويصد مخاطر التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية، ويحافظ على قوة وتماسك مؤسسات الدولة الوطنية وسيادة قراراتها، ويعلي من شأن خدمة المصالح العربية المشتركة.

وأضاف قرقاش أن دولة الإمارات، وفي ظل التطورات الجارية بالمنطقة، تؤكد موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ودعمها كل الجهود العاملة على تحقيق هذا الهدف المتوافق عليه عربياً ودولياً، ومواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة».

وأشار قرقاش إلى دعم الإمارات كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة، للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين على حدود العام 1967، مع التركيز على خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

قرقاش يؤكد موقف الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية.

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